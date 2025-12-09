English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ

ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ

ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:01 AM IST
  • ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ?
  • ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ
  • ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?

ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಾದ ಸುದ್ದಿ

ಇಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 

ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದೇ? : 
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 250 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 6.15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ! ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ..

ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ : 
ಸಂಸತ್ತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಂಸದ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮಾದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 1,000 ರಿಂದ 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 

ಇಪಿಎಫ್ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು? : 
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕಾರಂದ್ಲಾಜೆ, ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು 7,500 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ರಚನೆ ಇಲ್ಲ : 
ಇಪಿಎಸ್ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೇತನ ಆಧಾರಿತವಲ್ಲ. ಇದು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿಗಳಂತೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಇಂಡಿಗೋ, ಬೆಲ್, ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಷೇರುಗಳ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ.. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ! ನಿಜವಾಯ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್‌

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ : 
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಪಿಎಸ್ 1995 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸರಿಸುಮಾರು 186 ಕಂಪನಿಗಳು ಇಪಿಎಫ್ -95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, 
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಟಿ) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಉತ್ತರವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ.

ಇಪಿಎಸ್ ಪಿಂಚಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ : 
- ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (ಇಪಿಎಸ್) ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್‌ಒ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 
- ಇದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇಪಿಎಸ್ ನಿಧಿಯು ಕಂಪನಿಯು ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ (ಇಪಿಎಫ್) ನೀಡುವ 12% ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8.33% ಇಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 3.67% ಇಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸುಮಾರು 186 ಕಂಪನಿಗಳು ಇಪಿಎಸ್-95 ಅಡಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಪಿಎಸ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ರೂ.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 
- ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 78.5 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 36.6 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ 1,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
- ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಈಗ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

