DA Hike Updates: ಹರಿಯಾಣ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನುರಾಗ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ದರಗಳನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು.
ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಜುಲೈ 1, 2025ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವವರು ಈಗ ಜುಲೈ 1, 2025ರಿಂದ ಮೂಲ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯ 58 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಡಿಎ ಮತ್ತು ಡಿಆರ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಹಿಂದೆ 55 ಪ್ರತಿಶತ ಇತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ PPF ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹5000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಈ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಎಯಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಎ ಶೇ.55ರಿಂದ ಶೇ.58ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದು ಜುಲೈ 1, 2025ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ 1,960 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿದ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯನ್ನ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಿಡಿ, ವಜ್ರಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ!