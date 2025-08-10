English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಗಿಫ್ಟ್: ಈ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ!‌

Ticket booking: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು. ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿನ ರೈಲುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 10, 2025, 11:30 AM IST
  • ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌
  • ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ "ಹಬ್ಬದ ರಶ್‌ಗಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್" ಯೋಜನೆ
  • ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ಶೇ.20% ರಿಯಾಯಿತಿ

Discount on railway ticket: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ "ಹಬ್ಬದ ರಶ್‌ಗಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಒಂದೇ ವರ್ಗ, ಒಂದೇ ಮೂಲ (ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ) ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ (ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು)ಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಹಬ್ಬದ ರಶ್‌ಗಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂತಹ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ನಡುವೆ "ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಫೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: DA Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್...!

ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊದಲು ಮುಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದೇ ವರ್ಗ ಮತ್ತು OD ಜೋಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ  

ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1,300 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 104 ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಆಧುನೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 1,300 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 132 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6 ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್.. ಕೇವಲ 5.79 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ.. ಯಾವಾಗಲೂ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರು!

Indian Railways, Ticket booking, Discount on railway ticket, Railway ticket booking, IRCTC

