Discount on railway ticket: ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ "ಹಬ್ಬದ ರಶ್ಗಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್" ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ಒಂದೇ ವರ್ಗ, ಒಂದೇ ಮೂಲ (ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ) ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ (ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು)ಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ 20% ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಹಬ್ಬದ ರಶ್ಗಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂತಹ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ನಡುವೆ "ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ" ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ-ಫೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊದಲು ಮುಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದೇ ವರ್ಗ ಮತ್ತು OD ಜೋಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಯಾಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ನಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮರುಪಾವತಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1,300 ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 104 ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಆಧುನೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2023ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 1,300 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 132 ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿವೆ.
