ದಸರಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ : ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಕಡಿತ

New GST Rate:ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 4, 2025, 12:14 PM IST
  • ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ
  • ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ

ದಸರಾಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ : ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಕಡಿತ

ಭಾರತದ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ರಚನೆಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ (ಶೇಕಡಾ 5, 12, 18 ಮತ್ತು 28) ಎರಡಕ್ಕೆ (ಶೇಕಡಾ 5 ಮತ್ತು 18) ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕಿನಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ.

ಹಾಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಈಗ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ ತಾಪಮಾನ (ಯುಎಚ್‌ಟಿ) ಹಾಲು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು 12 ರಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಮಾಲ್ಟ್, ಪಿಷ್ಟ, ಪಾಸ್ತಾ, ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೇಕ್‌ಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೋಕೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು 12-18 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : GST Reforms: ಕೇವಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ 0% ತೆರಿಗೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಬಾದಾಮಿ, ಪಿಸ್ತಾ, ಹ್ಯಾಝೆಲ್‌ನಟ್ಸ್, ಗೋಡಂಬಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇ. 12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಶೇ. 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ, ಟೋಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳಂತಹ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಈಗ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಹಾರಗಳು: ನಮ್ಕೀನ್, ಭುಜಿಯಾ,  ಮಿಕ್ಸರ್  ಸೇರಿದಂತೆ ರೆಡಿ ತು ಈಟ್ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ (ಹುರಿದ ಕಡಲೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ),  ಪ್ರೀ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾದವುಗಳನ್ನು ಶೇ. 12 ರಿಂದ ಶೇ. 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : New GST Rate: ನೂತನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಈ 7 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೂತನ ದರಗಳ ಪರಿಣಾಮ ತಿಳಿಯಿರಿ...!

ಕೃಷಿ : ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. 12 ಮತ್ತು 18 ರಿಂದ ಶೇ. 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ. 12 ರಿಂದ ಶೇ. 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ: ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12/18 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 5 ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಫ್ಲೋಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಈಗ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಮೀಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇಕಡಾ 5 ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳು: ಎಸಿ ಮತ್ತು ಟೆಲಿವಿಷನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೂ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ 5 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್: ಸರ್ಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ 18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 1500 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು 4 ಮೀಟರ್‌ವರೆಗಿನ ಡೀಸೆಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 350 ಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

