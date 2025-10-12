ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ!

General Provident Fund: ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF) ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. GPF ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಇತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರವರೆಗೆ GPF ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವು 7.1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. GPF ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರವು PPF ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ 7.1%. PPF ಪ್ರಸ್ತುತ 7.1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಡ್ಡಿದರವು GPF, ಕೊಡುಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
GPF ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ (DEA) ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅಂತಹುದೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ 7.1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಲೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟ ʼಬಬಲ್ʼ ಟ್ರೆಂಡ್ʼ! 1979 ಸ್ಥಿತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ... ಏನಿದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್?
GPF ಅಥವಾ PPF ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
GPF ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರ PPF ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. GPF ದರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿಗಳು 7.1% ದರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗಳು).
2. ಕೊಡುಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಭಾರತ).
3. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವಾ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
4. ರಾಜ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
5. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು)
6. ಭಾರತೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
7. ಭಾರತೀಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
8. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾ ಡಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸಗಾರರು (ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್).
9. ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
10. ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಎಂದರೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (GPF) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ, ನೌಕರರು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು GPF ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್..! ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, 8 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ..!