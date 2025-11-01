ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ..! ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ...!

ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು 8ನೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು (ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು 69 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.
ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾವಧಿ:
ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಆಯೋಗವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಬ್ಬ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ.ಆಯೋಗವು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟನಲ್ ರಸ್ತೆ, 'ಎ' ಖಾತೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಆಯೋಗವು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿದೆ:
- ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಶಿಸ್ತು ಕಾಪಾಡುವ ಅಗತ್ಯ.
- ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ನೌಕರರ ಕೊಡುಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಭಾವ.
- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳ ಪ್ರಭಾವ (ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇಂದ್ರದ ವೇತನ ರಚನೆಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ).
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನೌಕರರ ವೇತನ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳ:
7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2.57 ಇದ್ದು, ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 2.57ರಷ್ಟು ಗುಣಿಸಿ ಹೊಸ ವೇತನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 23.5% ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌಯನ್ಸ್ (DA) ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ (DR) ಅನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು.8ನೇ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು 3ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ, ನೌಕರರ ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ರಚನೆ:
- ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ: ₹18,000/ತಿಂಗಳು
- ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿ: ₹9,000/ತಿಂಗಳು
- ಗರಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ: ₹2,25,000/ತಿಂಗಳು
- ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಗಳು: ₹2,50,000/ತಿಂಗಳು
- ಫಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್: 2.57 (6ನೇ ಆಯೋಗದ ವೇತನಕ್ಕೆ)
- ಪ್ರಸ್ತುತ DA/DR: 58%
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಲವ್! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಗೂ ರೆಡಿಯಾದ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಬ್ಯೂಟಿ..
3% DA ಹೆಚ್ಚಳದ ಉದಾಹರಣೆ:
- ₹18,000 ಮೂಲ ವೇತನಕ್ಕೆ ₹540 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹28,440.
- ₹9,000 ಮೂಲ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ₹270 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹14,220.
ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾರಿ: ಯಾವಾಗ?
ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜಿತಕ್ಕಿಂತ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 3-9 ತಿಂಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಹೊಸ ವೇತನ ಜಾರಿ 2027ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಾಕಿ (ಅರ್ರಿಯರ್ಸ್) ಜನವರಿ 1, 2026ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.ತಡವಾದರೂ ನೌಕರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ,ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತಂದಿದ್ದು,ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.