English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Salary Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!

ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸಂಘ (AHPI) ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 5, 2025, 07:29 PM IST
  • ಆರೋಗ್ಯ ಉದ್ಯಮವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ.
  • ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿದೆ.

Trending Photos

ಈರುಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು ಬೆಳಗೆದ್ದು ತಿಂದರೆ ದಿನವಿಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್‌!
camera icon7
Blood sugar control
ಈರುಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಿಟ್ಟು ಬೆಳಗೆದ್ದು ತಿಂದರೆ ದಿನವಿಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್‌!
ಎಂತದ್ದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಔಷಧ! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷ..
camera icon8
Snake Bite Causes
ಎಂತದ್ದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಔಷಧ! ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಷ..
&quot;ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ&quot;ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
camera icon6
Abhishek Bachchan
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲಗಬಹುದೇ"ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೇಳಬಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಈ ಸುಂದರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ &quot;ಕನಕವತಿ&quot; ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
camera icon6
Rukmini Vasanth
ಎದೆಗೆ 7 ಗುಂಡು.. ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ..! ಕಾಂತಾರ "ಕನಕವತಿ" ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀರಾ
Salary Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ  ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (CGHS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 2,000 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, 2025 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು CGHS ದರಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಮುಖ ದೂರೆಂದರೆ, CGHS-ಸಂಯೋಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರಗಳು ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದವು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು CGHS ಕಾರ್ಡ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಗದುರಹಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದವು.ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ (GENC) ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ನಗದುರಹಿತ ಸೇವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಸರೋವರ ಪತ್ತೆ...! ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಸಾ ನಾಂದಿ..!

ಹೊಸ ದರಗಳ ವಿವರ:

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 2,000 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ದರಗಳು ನಗರದ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಟಿಯರ್-I, ಟಿಯರ್-II, ಟಿಯರ್-III) ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ NABH ಮಾನ್ಯತೆ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ:ಟಿಯರ್-II ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದರಗಳು ಮೂಲ ದರಕ್ಕಿಂತ 19% ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತವೆ.

ಟಿಯರ್-III ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಮೂಲ ದರಕ್ಕಿಂತ 20% ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತವೆ.

NABH-ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮೂಲ ದರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

NABH-ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ 15% ಕಡಿಮೆ ದರ.

200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆಗಳಿರುವ ಸೂಪರ್-ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ 15% ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ.

ನೌಕರರಿಗೆ ಲಾಭಗಳು:

ನಗದುರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, CGHS ಕಾರ್ಡ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ನಗದುರಹಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಜೇಬಿನಿಂದ ಖರ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ: ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಳಿಕೆ: ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ: CGHS ಕಾರ್ಡ್‌ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಭರಪೂರ ಲಾಭ..! ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 61,000 ರೂ ವೇತನ...!

ಆರೋಗ್ಯ ಉದ್ಯಮವು ಈ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. NATHEALTH ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಮಿರಾ ಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, “ಈ ಕ್ರಮವು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿದೆ,” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಸಂಘ (AHPI) ಇದನ್ನು “ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಮ” ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ICU, ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶುಲ್ಕದ ದರಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2024 ರಲ್ಲಿ ನರ-ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಮಗ್ರವಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

CGHS ಕೇವಲ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಹೊಸ ದರಗಳ ಜಾರಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ದರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನಗದುರಹಿತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.

About the Author
Big salary hikeBig Hike in salaryDA hikeDA Hike NewsDA Hike Update

Trending News