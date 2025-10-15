ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ? ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌!

Big Impact on Petrol and Diesel Prices : ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಗುವ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಸುಮಾರು 10% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಿನಕ್ಕೆ 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಭಾಗವು 34% ಅಥವಾ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಕಡಿತವು ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ನೀಡುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಈಗ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಕೇವಲ $2 ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶರತ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಕಡಿತವು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪುನರ್ಗಣನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹ್ನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಂತೆ, ತೈಲ ಖರೀದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.