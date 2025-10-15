English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ? ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌!

Big Impact on Petrol and Diesel Prices: ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 15, 2025, 02:45 PM IST
  • ತೈಲ ಖರೀದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ
  • ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌, ಡಿಸೇಲ್‌ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ? ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌!

Big Impact on Petrol and Diesel Prices : ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಗುವ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಸುಮಾರು 10% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಿನಕ್ಕೆ 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಭಾಗವು 34% ಅಥವಾ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳಷ್ಟಾಗಿತ್ತು.

ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಕಡಿತವು ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ...

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ನೀಡುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಈಗ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಕೇವಲ $2 ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶರತ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಕಡಿತವು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಪುನರ್‌ಗಣನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ.

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹ್ನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಂತೆ, ತೈಲ ಖರೀದಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : Today Gold rate: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಾಕ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು.
 

