4% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ! ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ

DA Hike: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಅವರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಶೇ. 4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ  ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Dec 29, 2025, 09:16 AM IST
4% DA Hike: ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ)ಯನ್ನು 4% ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. 

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: 
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಎ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಡಿಎ ರಿಲೀಫ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಪಿಂಚಣಿ, ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಾಗುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

4% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ: 
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ) ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಡಿಎ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, 4% ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪ್ರಯೋಜನ: 
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾದವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ!

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ-ಐಡಬ್ಲ್ಯೂ)ವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಡಿಎ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದ ಶೇ. 4 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

