  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌

Higher Pension Claims: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಯಾವ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ, ಇದು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 27, 2026, 10:24 AM IST
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕು: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌
  • ಕಂಪನಿಗಳ ಲೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಚಾಟಿ
  • ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕ್ರಮ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ

DA Hike 2026: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ 4 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣ!
camera icon5
da hike 2026
DA Hike 2026: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ 4 ತಿಂಗಳ ಡಿಎ ಬಾಕಿ ಹಣ!
ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಐಸ್‌ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು !
camera icon7
ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಐಸ್‌ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು !
RCB, RR, ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.. ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ CSK, DC, SRH..
camera icon10
RCB, RR, ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.. ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ CSK, DC, SRH..
ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ KL ರಾಹುಲ್‌ ಶತಕ.. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಟಾಪ್‌- 10 ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು!
camera icon10
ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ KL ರಾಹುಲ್‌ ಶತಕ.. IPL ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಟಾಪ್‌- 10 ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು!
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್‌

Higher Pension News: ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ(EPFO)ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ (Bombay High Court), ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ದಾಖಲೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು (Higher Pension) ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ದಂಡಿಸುವ ಬದಲು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿವೃತ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳು:
ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಈ ತೀರ್ಪು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ (Higher Pension Scheme) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಫಾರ್ಮ್ 6A ಅಥವಾ ಚಲನ್‌ಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 
 
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಫಾರ್ಮ್ 3A (ವಾರ್ಷಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಹೇಳಿಕೆ), ಇಪಿಎಫ್ ಖಾತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್‌, ಉದ್ಯೋಗದಾತ-ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಫಾರ್ಮ್ 6A ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಂಗೀಕೃತ ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. 
 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಈ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯ್ಕೆಯಂತಹ ಅನುಸರಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದರೂ ಸಹ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಠಿಣ, ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ-ಚಾಲಿತ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 3A ಮತ್ತು EPF ಹೇಳಿಕೆಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಧಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾರಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತನ್ನ ಸದಸ್ಯರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 
 
ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಪಾತ್ರ: 
ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ, ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು: ಕಾಣೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಹುಡುಕಿ, ಕೊಡುಗೆ ಇತಿಹಾಸ, ಸದಸ್ಯರ ಲೆಡ್ಜರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಸ್ವಂತ ಆಂತರಿಕ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
 
ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು, "ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ತೀರ್ಪು ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರದ ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗ ಗುರುತಿಸಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಉದ್ಯೋಗದಾತ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವ ಬದಲು ಬಹು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು, ಫಾರ್ಮ್ 3A ಮತ್ತು ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಸ್‌ಬುಕ್‌ಗಳು, ಸಂಬಳ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಸಂಬಳದ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಸಂವಹನಗಳು ಅಥವಾ ದೃಢೀಕರಣಗಳು, ಕೊಡುಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು UAN-ಸಂಯೋಜಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ/ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್:
ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಈ ತೀರ್ಪು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶಾಸನಬದ್ಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಮೇಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಲೋಪಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. "ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 
 
ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯು ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಪಾವತಿಗಳು, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ, ಉದ್ಯೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ (ESI) ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ಅವರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನಷ್ಟೇ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ  ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- NPS: ಜನವರಿ 1, 2004ರ ಬಳಿಕ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ.. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

