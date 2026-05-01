ಇಪಿಎಫ್ಒ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ? ಇಪಿಎಫ್ಒ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆಯೇ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ಮಿತಿ 1,000 ರೂ. ಇದ್ದು, 7,500 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಈಡೇರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
EPFO pension hike 2026: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (EPFO) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. Employees Pension Scheme (EPS-95) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹1,000 ಇರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನ ₹7,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದುಬಾರಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ₹1,000 ಪಿಂಚಣಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಘಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯೂ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಜಾರಿಯಾದರೆ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸು ಭಾರ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ EPFO ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ತರಲು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. EPF ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವೂ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ATM ಮೂಲಕ PF ಹಣ ತೆಗೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ EPFO ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಜಾರಿಯಾದರೆ ದೇಶದ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಜೀವನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಂಚಣಿ ₹1,000 ಆಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.