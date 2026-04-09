ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್.. ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ!!

TRAI new rules: ಟೆಲಿಕಾಂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (TRAI)ವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ತಡೆಯಲು ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು SMS ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೇಟಾ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸದವರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ TRAI ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು SMS ಮಾತ್ರ ನೀಡುವ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು SMS ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸುಂಕದ ವೋಚರ್ಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು TRAI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಡೇಟಾ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತಹ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ TRAI ಟೆಲಿಕಾಂ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 13ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು 2026 ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನ ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕರೆ ಮತ್ತು SMS ಯೋಜನೆ ನೀಡುವುದನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು ಎಂದು TRAI ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
TRAIನ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
TRAI ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಟೆಲಿಕಾಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
