ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಪ್ರತಿ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ..!

Liquor Price Hike
: ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ (ARET)ಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 340 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬೀಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 340 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ 10 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 1,391 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 99 ರೂ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 3-ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ರೂವರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪುರಸಭೆಯ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಮದ್ಯಕ್ಕೂ ಐಎಂಎಫ್ಎಲ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಐಎಂಎಫ್ಎಲ್ 180 ಮಿಲಿ ಬಾಟಲ್, ಬಿಯರ್ ಮತ್ತು ವೈನ್ ಆರ್ಟಿಡಿಎಸ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆಲೆ ಅಸಮಾನತೆಯ ಕಳವಳಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಸಮಾನತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 340 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಹೇಳಿದರು. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ನಿಧಿಯನ್ನ ರಚಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.