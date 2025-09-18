English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ! ಈಗ ನೀವು PhonePe ಅಥವಾ Paytm ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ..!

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೂ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಬಳಸಬೇಕು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 18, 2025, 07:50 AM IST
  • ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
  • HDFC 1% ಶುಲ್ಕ ಹಾಕಿತು. ICICI, SBI ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು.
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆ

ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ! ಈಗ ನೀವು PhonePe ಅಥವಾ Paytm ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ..!

ನವದೆಹಲಿ: PhonePe, Paytm ಅಥವಾ Cred ನಂತಹ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿವೆ.

RBI ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಗೇಟ್‌ವೇಗಳು ನೇರ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು KYC ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ, ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಅಪ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾರವು. ಫಲವಾಗಿ, ಹಲವು ಅಪ್‌ಗಳು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಗಾರರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಕೊರತೆ

ಈಗಿನವರೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೂ ತಕ್ಷಣ ಪಾವತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಸೇವೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ KYC ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದರಿಂದ RBI ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳ್ವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ರಿವಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿವೆ. ಜೂನ್ 2024 ರಲ್ಲಿ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ 1% ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಿತು. ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು SBI ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದವು. PhonePe, Paytm ಮತ್ತು Amazon Pay ನಂತಹ ಅಪ್‌ಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ KYC ನಂತರ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು. ಆದರೆ RBIನ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆಯಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭೂಮಾಲೀಕರಿಗೆ KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. RBIಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸಬಹುದು.

RBI rent payment rulesfintech rent paymentcredit card rent paymentpayment aggregator RBI

