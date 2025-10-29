English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ...

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ...

ಇಂದು ಅನೇಕರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿಯತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಟರ್‌, ಬೈಕ್‌ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. GST 2.0 ನಂತರ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು EVಗಳನ್ನ ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 29, 2025, 05:17 PM IST
  • ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ
  • ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳ ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ
  • ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ವೆಚ್ಚ

Trending Photos

ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
camera icon5
Hair Growth Serum
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Ruchaka Mahapurusha Rajyog
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ...

Electric vehicle resale: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳನ್ನ ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ವಾದವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಲೂಸ್ಮಾರ್ಟ್. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳು ಸಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯ ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಅವುಗಳ ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬ್ಯಾಟರಿ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬ್ಯಾಟರಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರು ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಆಗಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅದು ಆಗಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು. ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ವಾಹನವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ರೈತರಿಗೆ 3,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ : ಪೆನ್ಶನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ

ದರ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಡೇಟಾವನ್ನ ವಾಹನ ತಯಾರಕರ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇತರರು ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದನ್ನ ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ & ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ

ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನ ಉದ್ಯಮ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು, ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್‌ ಇವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳು 200 ರಿಂದ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಓಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲೇ ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಶುರು ಮಾಡಿ...

 ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕ್ರಮ..?

ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದಿಂದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನ ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Electric carsEV resellEv BikesElectric scootersELECTRIC VEHICLES

Trending News