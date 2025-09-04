English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದೊಡ್ಡ ಶೋ ರೂಂ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ.. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Gold buying Tips: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ... ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ? ನಿಖರತೆಯ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಇದರ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 4, 2025, 08:38 PM IST
  • ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ
  • ಈ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ

ದೊಡ್ಡ ಶೋ ರೂಂ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ.. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು? ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?

Buying Gold Jewellery: ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಚಿನ್ನದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದೇಹಗಳು ಬಂದಾಗ, ಗ್ರಾಹಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Kichcha Sudeep: ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡ್ತಾರ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌..!! ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ? ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ.. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ.

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ತುಂಡು 916 ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಅದರ ದರ ಎಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಕಳಿ, ವೇತನವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಚು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, 916 KDM ಜೊತೆಗೆ, 750 KDM ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Gold rateGold priceGold JewelryGold ShopGold News

