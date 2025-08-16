English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್!‌

 big update for pensioners: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ಈ ವರ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Aug 16, 2025, 10:36 AM IST
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ,ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ
  • ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್: ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್!‌

 digital life certificate: ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಪಿಂಚಣಿದಾರರೇ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಭಿಯಾನ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಮೂರನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 1.62 ಕೋಟಿ ಡಿಎಲ್‌ಸಿಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 845 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ 1850 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು/ನಗರಗಳು/ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 2500 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಕೆಆರ್‌ಜಿ: 'ಗ್ರೀನ್ ಗರ್ಲ್‌'ಗೆ ಸಾಥ್

ಪಿಂಚಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳು

- ಜುಲೈ 30 ರಂದು, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯು ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು.

- ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ, ಇಪಿಎಫ್‌ಒ, ಯುಐಡಿಎಐ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳು, ಸಿಜಿಡಿಎ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. 

- ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ನೌಕರರ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ 1600 ಜಿಲ್ಲಾ/ಉಪವಿಭಾಗದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಐಪಿಪಿಬಿ ತನ್ನ 1.8 ಲಕ್ಷ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು IVB ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ DLC ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 19 ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 315 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಶಿಬಿರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪಿಂಚಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು EPFO ನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತ ಕೆಆರ್‌ಜಿ: 'ಗ್ರೀನ್ ಗರ್ಲ್‌'ಗೆ ಸಾಥ್

 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

