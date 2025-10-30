ರೈತರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ದಿನದಂದು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗಲಿದೆ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ 21ನೇ ಕಂತು!

How to check your PM Kisan Beneficiary status: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ 21ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ರೈತರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2,000 ರೂ.ಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT)ಯ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು pmkisan.gov.inನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಗಡುವು ಮುಗಿದರೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಅರ್ಹ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6,000 ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನ ತಲಾ 2,000 ರೂ.ಗಳ ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಪಿಎಫ್ಒ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ
ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆಯ 21ನೇ ಕಂತು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಘೋಷಿಸಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಂತುಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವಾರದ ನಡುವೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ಕಂತು ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು
* ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸಾಗುವಳಿ ಭೂಮಿ ಇರಬೆಕು
* ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು
* ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ
* ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ನವೀಕರಿಸಿ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದವರು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೇಟಾ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ರೈತರು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು
* ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ - pmkisan.gov.in
* “Farmers Corner” ಟ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “Beneficiary Status” ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
* ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಿ.
* ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು installment status ನೋಡಲು 'Get Data' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಅಪೂರ್ಣ verification, ತಪ್ಪಾದ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ KYC ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 20ನೇ ಕಂತಿನ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕಾಲಿಕ ಸಾಲವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಿಗ್ಶಾಕ್.. 2026 ಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಬರೀ ಕನಸು ಮಾತ್ರ!
Eligible ಆಗಲು ಮತ್ತು Rejection ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು
* ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್
* ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪುರಾವೆ
* ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್
* ಆಧಾರ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ