  • Kannada News
  • Business
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಮುಗಿಯೋ ಮುನ್ನವೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಯ್ತು.. ಏನದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌..

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಮುಗಿಯೋ ಮುನ್ನವೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಯ್ತು.. ಏನದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌..

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 11, 2026, 07:19 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ
  • ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಇದೆ

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಮುಗಿಯೋ ಮುನ್ನವೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಯ್ತು.. ಏನದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌..

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಈಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು, ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೂ, ವಾರ ಕಳೆದಂತೆ ಅವರು ಆಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ‘ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ’ ಎನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಿಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಟದ ಶೈಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ಅಭಿನಯದ ‘ದಿ ಡೆವಿಲ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವ ‘ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್’ ಮತ್ತು ‘ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎಚ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಶೋ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ, ಈಗ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಸ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್‌ಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ, ಧಾರಾವಾಹಿ, ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದಿನದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಗಿಲ್ಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಮುಂದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಗೆದ್ದರೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಶೋ ಗೆದ್ದರೂ, ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈಗಾಗಲೇ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೇ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಎನ್ನಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗೆ 2 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್‌ಗೆ ಸಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಂತರವೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಆಗಿದೆ.

