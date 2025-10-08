ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ : ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು ! ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಿಲ್ಲ

ನೀವು ದೃಢೀಕೃತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಂಥಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಪ್ರಮುಖ ತೊಂದರೆಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೃಢೀಕೃತ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ :
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ರದ್ದತಿಯು ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮವು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ? :
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು :
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು.
ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಉದಾಹರಣೆ):
ಕನಿಷ್ಠ ಫ್ಲಾಟ್ ದರಗಳು: ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಗೆ ₹60 ಮತ್ತು AC 3-ಟೈರ್/AC ಚೇರ್ ಕಾರ್ಗೆ ₹180 + GST.
48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು: ರೈಲು ಹೊರಡುವ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ರದ್ದತಿಗೆ 25% ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ: ನಿರ್ಗಮನದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ ರದ್ದತಿಗೆ 50% ದರ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ (WL) ಮತ್ತು RAC ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ, ಈ ಮರುಹೊಂದಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ಈ ತೊಡಕಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.