ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 1000 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಬಂಗಾರ?

china gold reserve: ಜಗತ್ತೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 16, 2025, 03:31 PM IST
  • ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ
  • ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಿವೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 1000 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ ಬಂಗಾರ?

gold reserve: ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗದಂತಿವೆ. ಮಾನವರ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಉಳಿಯುವಷ್ಟು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಂತಹ ಪವಾಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಮಾರು 1 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೃಹತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 1000 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಈ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಚೀನಾದ ಕ್ಸಿನ್‌ಜಿಯಾಂಗ್ ಉಯ್ಘರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚೀನಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಕುಲ್ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನವು 1000 ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಶತಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಚೀನೀ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹಿರಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಿ ಫುಬಾವೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಆಕ್ಟಾ ಜಿಯೋಸೈಂಟಿಕಾ ಸಿನಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಮಧ್ಯ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಹುನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಚೀನೀ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣವು ಕುನ್ಲುನ್ ಪರ್ವತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರ್ವತವು ಭವ್ಯ, ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪರ್ವತವನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಒಲಿಂಪಸ್ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕುನ್ಲುನ್ ಪರ್ವತವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಖನಿಜಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

  

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Gold Reservechina gold reserveಚಿನ್ನದ ಗಣಿಚಿನ್ನದ ಉಗ್ರಾಣ

