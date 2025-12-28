ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ : ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

Bihar teacher salary hike: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಹಾರದ ಬಂಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ 12,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದಿವೆ.. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಗದಿತ ವೇತನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಳತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಆದೇಶದ ನಂತರ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಎ ದರವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇವಲ 50% ಡಿಎ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ಈ ದರವನ್ನು 58% ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಎ ಅನ್ನು ಮೊದಲು 50 ರಿಂದ 53 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 53 ರಿಂದ 58 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪಾಟ್ನಾದಿಂದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ 58% ಡಿಎ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ರೂ. 12,000 ವರೆಗಿನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ವೇತನವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರ ಮಂಗಳವಾರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 1 ರಿಂದ 5 ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ 11 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 10,000 ರಿಂದ 12,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ದರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜುಲೈ 2024 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2025 ರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಅರ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷನಿವಾರಣೆ
ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು ಈ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪಾಟ್ನಾದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು HRMS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಜನವರಿಯೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ವೇತನವು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.