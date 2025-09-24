EMI ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ

EMI benefits: ಈ ವರ್ಷದ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರವು GST ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿದಿವೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ನೀವು ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಡೀಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಜನರು ಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ಅಥವಾ EMI (ಬೈಕ್ EMI) ಉತ್ತಮವೇ? ಈ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
EMI ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನೀವು EMI ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಉಳಿಸಲು ಕಾಯದೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ EMI ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್.. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ATM ನಿಂದ EPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು! ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..
EMI ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿವೆ. ಶೂನ್ಯ-ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EMI ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ EMI ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ದ್ರವವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ EMI ಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು ರೂಪಾಯಿಯಾದ್ರು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ!
ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿ
ಪೂರ್ಣ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಇಎಂಐಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಡೀಲರ್ಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೂರಕ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಹನ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ. ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಲಾಭವನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ವಾರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.