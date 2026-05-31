ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 100cc ರಿಂದ 125cc ಬೈಕ್ಗಳು ಸರಾಸರಿ 55 ರಿಂದ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 110cc ರಿಂದ 125cc ವಿಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಕೂಟಿಗಳು 45 ರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
Bike vs Scooty: ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೈಲೇಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಸ್ಕೂಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಳಕೆ, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 100cc ರಿಂದ 125cc ಬೈಕ್ಗಳು ಸರಾಸರಿ 55 ರಿಂದ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 110cc ರಿಂದ 125cc ವಿಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಕೂಟಿಗಳು 45 ರಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕೂಟಿಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಸ್ಕೂಟಿಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಗೇರ್ ಬದಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೀಟಿನ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಕೂಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೈಕ್ಗಳು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ಗಳಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಹಲವು ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ, ಕುಟುಂಬದ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಬಜೆಟ್ನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಣ್ಣ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ದೂರದ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ವಾಹನ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಗತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ.