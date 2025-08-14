ಈ ನಾಣ್ಯದ ಬೆಲೆ 1.08 ಕೋಟಿ, :ಇದರ ಮುಂದೆ ಮಂಕಾಗಿದೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಮಂಕಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಬೆಲೆ 1.08 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಸುಂಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ :
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಗುರುವಾರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 1,24,210 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪರ ನಿಲುವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಹಣಕಾಸು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆಸ್ತಿ ಶೇ. 0.9 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 124,210 ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ-ಟೋಕನ್ ಆಗಿರುವ ಈಥರ್ ಕೂಡ 4,780.04 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿವೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಹಣದುಬ್ಬರವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಕ್ರಮಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಯುಎಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಮಿಷನ್ (SEC) ಸ್ಟೇಬಲ್ಕಾಯಿನ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಂಗೀಕಾರವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 'ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್ ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾಗಿನಿಂದ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನ ಬೆಲೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 32 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಇದು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ 1,24,210 ಡಾಲರ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಕಾಯಿನ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ಕ್ಯಾಪ್ನ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣವು ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 4.18 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.