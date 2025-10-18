English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹಳದಿ - ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದ ನಡುವೆ ಸಖತ್‌ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ! ಇದರ ಬೆಲೆ, ವಿಶೇಷತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತಿರಾ

black gold : ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾದ ಲೋಹ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ “ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ” ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಭರಣವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತು  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 18, 2025, 02:59 PM IST
  • ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆಯ ವಸ್ತು
  • ಹಳದಿ ಚಿನ್ನ, ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನ — ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು

black gold : ಚಿನ್ನ ಎಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆಯ ವಸ್ತು. ಹಳದಿ ಚಿನ್ನ, ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನ — ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜನರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ ‘ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ’ ಎಂಬ ಪದ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವರು ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ದುಬಾರಿ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆಭರಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ‘ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ’ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲ — ಅದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು!

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಅಮೂಲ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ — ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು, ಸಾರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ — ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದರ ಬೆಲೆ, ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ಇದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ನೌಕೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದರೂ ಸಹ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಕ್ಕು, ಸಿಮೆಂಟ್, ಸಾರಿಗೆ — ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ’.

ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಾವು ಆಭರಣವಾಗಿ ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಬೆಲೆ, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ — ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಮರೆವಾಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ “ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ — ಇದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರ!

