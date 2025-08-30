ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ಳು! ಈಗ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿಯಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌... ಈತನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿಯರ ದಂಡು

Guru Randhawa Life Story: ಜೀವನವು ವಿರಳವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗುರು ರಾಂಧವಾ ಅವರ ಜೀವನಕಥೆ ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಗೆಳತಿ "ತೇರೆ ಪಾಸ್ ತೋ ಪೈಸೆ ನಹೀ ಹೈ" ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅವರು ಇಂದು ಪಂಜಾಬಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಮದುವೆ, ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನ ಗುರುದಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30, 1991 ರಂದು ಗುರುಶರಂಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಂಧವಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಗುರು, ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
2012 ರಲ್ಲಿ, ಗುರು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸೇಮ್ ಗರ್ಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊದಲ ಆಲ್ಬಂ ಪೇಜ್ ಒನ್ನಂತೆ ಈ ಹಾಡು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪಟೋಲಾ, ರಾಪರ್ ಬೊಹೆಮಿಯಾ ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಯಿತು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಬೊಹೆಮಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗುರು ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿದರು
ಗುರು 2017 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಂಗಾಗಿ ಹಾಡಿದ ಸೂಟ್ ಸೂಟ್ ಹಾಡು ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರು, ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ತುಮ್ಹಾರಿ ಸುಲು, ಸೋನು ಕೆ ಟಿಟು ಕಿ ಸ್ವೀಟಿ, ನವಾಬ್ಜಾದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿಯಾದರು. ಪಂಜಾಬಿ ವೈಬ್ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಶೈಲಿಯು ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಘನ ಅಭಿಮಾನಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರ 'ಅಜುಲ್' ಹಾಡು ಶಾಲಾ ಹುಡುಗಿಯರ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಟೀಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹಾಡು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 40 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿತು ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆಕರ್ಷಕ ಬೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ:
ಖಾಸಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಗುರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮತ್ತು ಶೆಹ್ನಾಜ್ ಗಿಲ್ರಂತಹ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಹ್ನಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, "ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ."
ದಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಗುರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಗೆಳತಿ ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ನೋವು ಅವರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು.