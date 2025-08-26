ಭಾರತದ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ 250 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ನಂತಹ ಉಚಿತ ಒಟಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ 250 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಆಯ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ, ಕರೆ ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
1.ಏರ್ಟೆಲ್ 121 ರೂ. ಯೋಜನೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯು 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ 6GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಏರ್ಟೆಲ್ 161 ರೂ. ಯೋಜನೆ
12GB ಡೇಟಾವನ್ನು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆ, ಡೇಟಾ ಮಿತಿಯ ನಂತರ 50 ಪೈಸೆ/ಎಂಬಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
3. ಏರ್ಟೆಲ್ 181 ರೂ. ಯೋಜನೆ: ಒಟಿಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ ಯೋಜನೆಯು 15GB ಡೇಟಾವನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸೋನಿ ಲಿವ್, ಲಯನ್ಸ್ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ ಸೇರಿದಂತೆ 22ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಏರ್ಟೆಲ್ 195 ರೂ. ಯೋಜನೆ: ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರವೇಶ
195 ರೂಪಾಯಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯು 12GB ಡೇಟಾವನ್ನು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ.
5. ಏರ್ಟೆಲ್ 100 ರೂ. ಯೋಜನೆ: ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆ
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಈ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಯೋಜನೆಯು 5GB ಡೇಟಾವನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಡಿಸ್ನಿ+ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟಿಟಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗಳವರೆಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪರ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನೂ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.