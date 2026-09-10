ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ವೀಕ್ (IBW) 2026 ಅನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಶ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇ-ಸೂತ್ರ ನಡುವಿನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರಲ್ಲಿ IBW 2026ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಹ್ಯಾಶ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಸಮ್ಮೇಳನವಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ವೀಕ್, ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2ರಂದು IBW 2026
IBW 2026ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2, 2026ರಂದು ಮುಂಬೈನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಫೇರ್ಮಾಂಟ್ ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು, 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈಡ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳು, 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ ಡೆವಲಪರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ‘ಡೆವ್ಕಾನ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ
IBW 2026ರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಹ್ವಾನಿತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ CXOಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 200ರಿಂದ 250 ಆಯ್ದ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು (CBDCs), ಆಸ್ತಿ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್, ವ್ಯಾಪಾರ ಹಣಕಾಸು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ DLT ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇ-ಸೂತ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹ್ಯಾಶ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ನ Web3 ಹೂಡಿಕೆ
ಹ್ಯಾಶ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮೂಲದ ಜಾಗತಿಕ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹ್ಯಾಶ್ಡ್ನ ಭಾರತೀಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ Web3 ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಚೈನ್ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೇರಸ್ಟ್, ಸ್ಪೈರಾ, ಲಿಮಿನಲ್, Pi42 ಮತ್ತು ಮುಗಾಫಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Web3 ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘W2’ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ Go-to-Market (GTM) ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದ Web3 ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ‘ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ವರದಿ’ಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಐದನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಬರಲಿದೆ.
ಇ-ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು TAF ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇ-ಸೂತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಚಾರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ-ಸೂತ್ರ ಇದೀಗ ಟೋಕನೈಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (TAF)ನ ಭಾರತೀಯ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ (RWA) ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು, ಆಸ್ತಿ ಪಾಲನೆ, ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳತ್ತ ಗಮನ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಮಸೂದೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ಗಾಗಿ ‘ಡೆಲ್ಟಾ ಕಾಯ್ದೆ’ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇ-ಸೂತ್ರ ತಂಡವು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವೆ ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2027 ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಶ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು IBW ವತಿಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.