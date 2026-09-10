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Bond Tokenisation Summit 2026: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ IBW 2026 ಘೋಷಣೆ; ಟೋಕನೈಸೇಶನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್‌ 1–2ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ India Blockchain Week (IBW) 2026ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಆಸ್ತಿ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಫಿನ್‌ಟೆಕ್‌ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಆಯ್ದ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೋಕನೈಸ್ಡ್‌ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ Hashed Emergent ಮತ್ತು E-Sutra ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Sep 10, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:34 PM IST
Bond Tokenisation Summit 2026: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ IBW 2026 ಘೋಷಣೆ; ಟೋಕನೈಸೇಶನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು
Image Credit: ಹ್ಯಾಶ್ಡ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮೂಲದ ಜಾಗತಿಕ ವಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹ್ಯಾಶ್ಡ್‌ನ ಭಾರತೀಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. (ಬಾಂಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ)

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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Bond Tokenisation Summit 2026: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ IBW 2026 ಘೋಷಣೆ; ಟೋಕನೈಸೇಶನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು
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