/ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026: ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ!

ಮುಂಬೈ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಜೀ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026'ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿ (RWA - Real-World Asset) ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿ (RWA) ಟೋಕನೈಸೇಶನ್?
RWA ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಎಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಕನ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಚಿಲ್ಲರೆ (Retail) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ (Fractional) ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ದ್ರವ್ಯತೆ (Liquidity) ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಬೆಲೆ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ:
ಅಬುಧಾಬಿಯ ಎಡಿಐ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮಣ ಕುಮಾರ್ ಎ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. "ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಓಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಾಲದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು (Trade Receivables), ಖಜಾನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಗದು ಹರಿವುಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಾಲದಂತಹ ಆದಾಯ-ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು SME ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ:
ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಒನ್ನ ಸಿಇಒ ಜುಬಿನ್ ಗೋಯಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ನಿಂದ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರುವ ಟೋಕನೈಸ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ (Collateral) ಬಳಸಿ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಚಕ್ರವನ್ನು (Settlement Cycle) ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಯಾಪಿಯೊ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಕಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲೈಸೇಶನ್ ಮೂಲಕ SMEಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ಭಾರತವು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಟೋಕನ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ನೇರ ಕಾನೂನು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತವನ್ನುದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ RWA ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸರ್ವಾನುಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.