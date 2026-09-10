/ಬಾಂಡ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ.. Tokenization ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ

Bond Tokenization Summit 2026: ಮುಂಬೈನ ಭವ್ಯ ಸಹಾರಾ ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ 2026 ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡ್ಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅವು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಇವೆ. ದಾಖಲೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಸಾಹತು ಪದರಗಳು ಹೊರೆಯಾಗಿವೆ. WIONandZee ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸಹ-ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ Web3 ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ (policy architects) ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಏಜೆಂಟ್ಟಿಕ್ AI ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ 3 ಮೂಲಾಧಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ನೈಜ- ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾಲ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿ (coupon) ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸಿದ ದಿನಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ವಸಾಹತು ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾತ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶಾಲ ಗುಂಪಿಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
WION ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಆತಿಥೇಯ ದಿಶಾ ಯಾದವ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲತತ್ವವೆಂದರೆ, ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಝೀ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಿರ- ಆದಾಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಝೀ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಇಒ ರಕ್ತಿಮ್ ದಾಸ್, ಸಿಂಘ್ವಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಎನ್ ಕುಮಾರ್ (Advisor, E-Sutra) ಸಂಜೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಿಎಸ್ಇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸುಂದರರಾಮನ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೋಡ್ನಿಂದ ಬಂಡವಾಳದವರೆಗೆ;
ಕೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್: ಆರಂಭಿಕ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ, WION ನ ನಿರೂಪಕ ಕನಿಷ್ಕಾ ಸರ್ಕಾರ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ತಜಿಂದರ್ ವಿರ್ಕ್ (Co-Founder & CEO, Blockmaze), ಕನ್ಹಯ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ (Co-Founder, E-Sutra), ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಕುಮಾವತ್ (Executive Director, REC), ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಬಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೇಗೆ ಹಣದ ಹರಿವಿಗೆ (ಲಿಕ್ವಡಿಟಿ) ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳ ವಿತರಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆವರೆಗೆ: ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದ ಸಿ.ಎ. ಸೋನು ಜೈನ್ (Tickr), ಮುಡ್ರೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಬರ್ ಮನಿಯ ಎಡುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೋಎಕ್ಸ್ನ ಸುದೀಪ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು, ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಚೌಬೆ ಅವರು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಇ ಸೂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಾಯಕತ್ವವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
The Troika of Trust: ಗ್ರಿಪ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಸ್ವಿಚ್/ಲೆಮನ್ನ ಆಶಿಶ್ ಸಿಂಘಲ್, ಬಿಎಸ್ಎಯ ರುದ್ರೇಶ್ ಕುಂಡೆ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ಇಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಸಿ ಪಟ್ವಾರಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೋಡ್, ನೆಟ್ವಕ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಬಿಎಂಸಿಯ ಜಂಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ದೇವಿದಾಸ್ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಫೈರ್ ಸೈಡ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಟೋಕನೈಸೇಶನ್: ಎಎಲ್ಟಿ ಡಿಆರ್ಎಕ್ಸ್ನ ಅವಿನಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ, ಅಬುಧಾಬಿಯ ಎಡಿಐ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ರಮಣ ಕುಮಾರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಜುಬಿನ್ ಗೋಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಯಾಪಿಯೋ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಕಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗಡಿ ದಾಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ
ಇ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ, ಗ್ರಿಪ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋಎಕ್ಸ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಎಲ್ಟಿ ಡಿಆರ್ಎಕ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಸಮಿಟ್ 2026 ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲವು ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಿಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.