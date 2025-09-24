English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ : ದೀಪಾವಳಿ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರಗು

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬೋನಸ್ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಹಬ್ಬದ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು. ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ಬೋನಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಬುಧವಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬೋನಸ್ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಸರ್ಕಾರವು ಸುಮಾರು 1.1 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತೋಷ  ತಂದಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸರ್ಕಾರವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಬೋನಸ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ :
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಕಡಿತವು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕ ಗುಂಪು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಹಬ್ಬದ ಬೋನಸ್‌ಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.  

ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ : 
ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕ ಖರ್ಚು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

