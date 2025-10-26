ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾ.. 30 ದಿನಗಳ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ!

Bonus For Govt Employees: ದಸರಾದಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯವರೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬದ ಋತು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರವು ನೌಕರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29, 2025 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಬೋನಸ್ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಬೋನಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಬೋನಸ್ಗಳು ನೌಕರರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತವೆ.
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2024-25ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಿಲ್ಲದ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಬೋನಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ರೂ. 7000 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೋನಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ. 6,908 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಜೆಸಿಒಗಳು, ಒಆರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗಳಿಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2025-26 ರ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿವೆ. ಅವರು 2024-25 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
