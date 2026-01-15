ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್! ಏನಿದು ಹೊಸ ಆಫರ್?‌ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Flight Ticket for ₹1: ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ (Indigo) ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಆಫರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. Sail into 2026 ಎಂಬ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಈ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಂಡಿಗೋ (Indigo) ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 24 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1ರುಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ?
24 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1ರುಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೇಪರ್ಗಳು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಆಫರ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ?
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ (Indigo) ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಜನವರಿ 13ರಂದು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜನವರಿ 16ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಇರುವುದು ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 1,499 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 4,499 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇತರೆ ಏಕಮುಖ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ
ಆಡ್-ಆನ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯ 6E ಆಡ್-ಆನ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 70% ವರೆಗೆ, ಪೂರ್ವ-ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ನಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೀಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 15% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತುರ್ತು XL (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೆಗ್ರೂಮ್) ಸೀಟುಗಳು ಆಯ್ದ ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ರುಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.