English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್! ಏನಿದು ಹೊಸ ಆಫರ್?‌ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್! ಏನಿದು ಹೊಸ ಆಫರ್?‌ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Flight Ticket for ₹1: ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್! ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನ? ಅದು ಏಕೆ ಇಂಥ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 15, 2026, 02:02 PM IST
  • ಈ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಉಳಿದಿರುವುದು ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ.
  • ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Trending Photos

DMart Jobs: ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತಮ.. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
camera icon6
D Mart Benefits
DMart Jobs: ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತಮ.. ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಶತಕದ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
camera icon6
Gold price
ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಶತಕದ ಹಿಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..!
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ!
camera icon8
Today Gold Rate
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ!
EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹60,000!
camera icon6
EPFO
EPFO ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್:‌ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಖಾತೆ ಸೇರಲಿದೆ ₹60,000!
ಬರೀ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್! ಏನಿದು ಹೊಸ ಆಫರ್?‌ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Flight Ticket for ₹1: ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ (Indigo) ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಆಫರ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. Sail into 2026 ಎಂಬ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಇಂಡಿಗೋ ಈ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇಂಡಿಗೋ (Indigo) ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 24 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1ರುಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ?
24 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ 1ರುಪಾಯಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುವಿನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಪೇಪರ್‌ಗಳು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಂತಹ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಈ ಆಫರ್ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ? 
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ (Indigo) ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಜನವರಿ 13ರಂದು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜನವರಿ 16ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಇರುವುದು ಇನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 1,499 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ 4,499 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇತರೆ ಏಕಮುಖ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- KSRTC ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಧಮಾಕಾ.. 17% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಆಡ್-ಆನ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್!
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯ 6E ಆಡ್-ಆನ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 70% ವರೆಗೆ, ಪೂರ್ವ-ಪಾವತಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬ್ಯಾಗೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೀಟ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 15% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತುರ್ತು XL (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೆಗ್‌ರೂಮ್) ಸೀಟುಗಳು ಆಯ್ದ ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 500 ರುಪಾಯಿಗೆ  ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
 

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Flight Ticket OfferIndiGoCheapest Flight OfferIndigo airlinesIndigo Offering Flight ticket for Just ₹1

Trending News