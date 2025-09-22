English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಭಯಬೇಡ: ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

Ration Card Karnataka: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7-12ಲಕ್ಷ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ರದ್ದಾಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 22, 2025, 01:52 PM IST
  • ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ
  • ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 7-12 ಲಕ್ಷ ಅನರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುದಾರರು
  • ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

Trending Photos

ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..
camera icon5
India Post Insurance
ಕೇವಲ 565 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ! ಇದೊಂದು ಅಮೋಘ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆ..
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ.! ಘಟ ಸರ್ಪದ ವಿಷಕ್ಕೂ ಇದೇ ರಾಮಬಾಣ
camera icon6
Snake bite tips
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ.! ಘಟ ಸರ್ಪದ ವಿಷಕ್ಕೂ ಇದೇ ರಾಮಬಾಣ
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ ರಣಬೀರ್‌..! ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದೀಪಿಕಾ.
camera icon8
Deepika Padukone love story
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತ ರಣಬೀರ್‌..! ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋದ ದೀಪಿಕಾ.
EPFO ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ..!
camera icon5
EPFO
EPFO ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ..! ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ..!
ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಭಯಬೇಡ: ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

BPL Card Cancel: ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಅನರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಡವರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ 'ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರಿಗೆ' ನೀಡುವ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅನರ್ಹರ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ (ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಮೇಲಿನವರು) ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7-12 ಲಕ್ಷ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಅನರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್​ದಾರರಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಶಾಕ್! ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಇದ್ಯಾ?

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ? 
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುವುದಾಗಿದೆ. ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಅರ್ಹರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒದಗಿಸಿ, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ. 

ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 
ಬಿಪಿಎಲ್ ರದ್ದತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಎಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಹಾರ ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಲ್ಲ! ಈ 2 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 24ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ: 
ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪಡಿತರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗಿ ಎಪಿಎಲ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನೂ ಪೂರೈಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

BPL Card CancelRation CardBPLBPL card big updateshock for ineligible BPL card holders

Trending News