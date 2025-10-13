English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕೇವಲ ₹2,000 ಪಾವತಿಸಿ 70 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಹೀರೋ HF 100 ಬೈಕ್‌ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ GST 2.0 ನಂತರ, ಹೀರೋ HF 100ರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 58,739 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 70,491 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಟಿಒ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿವೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 13, 2025, 08:29 PM IST
  • ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೀರೋ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್ ತಂದಿದೆ
  • ಅದ್ಭುತ ಮೈಲೇಜ್‌ ಹೊಂದಿರುವ HF100 ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾಕಾಶ
  • ಕೇವಲ 10,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು

ಕೇವಲ ₹2,000 ಪಾವತಿಸಿ 70 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಹೀರೋ HF 100 ಬೈಕ್‌ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ

Hero HF 100 price: ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮೊದಲು ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್. ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ EMI ಅಂದರೆ ಮಾಸಿಕ ₹2,000 ಪಾವತಿಸಿ ಮನಗೆಗೆ ತರಬಹುದು. ಆ ಬೈಕ್‌ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಹೀರೋ HF 100 ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಂಪನಿ ಹೀರೋ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್ ತಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ HF100 ಬೈಕ್ ಹೊಂದುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೇವಲ 10,000 ರೂ. ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಶೇ.9ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ EMIನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ರೈಡರ್‌ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮದುವೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದು 11ಲಕ್ಷ !

ಹೊಸ GSTಯಿಂದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ GST 2.0 ನಂತರ, ಹೀರೋ HF 100ರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ 58,739 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ 70,491 ರೂ. ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಟಿಒ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ಹೀರೋ HF 100 97.2 cc, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ OHC ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 5.9 kW ಪವರ್ ಮತ್ತು 8.05 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 90 ಕಿ.ಮೀ.. ಇದರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ 9.1 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಸರಾಸರಿ 70 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ನ ತೂಕ ಕೇವಲ 110 ಕೆಜಿ ಇದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೇಗಿವೆ?

ಈ ಬೈಕ್ 1965 MM ಉದ್ದ, 720 MM ಅಗಲ ಮತ್ತು 1045 MM ಎತ್ತರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 165 MM, ವೀಲ್‌ಬೇಸ್ 1235 MM ಮತ್ತು ಕರ್ಬ್ ಎತ್ತರ 805 MM ಇದೆ. ಇದು 130 MM ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 130 MM ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್‌ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿCar Loan : ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆ? ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ!

ಹೀರೋ HF 100 ಬೈಕ್, ಬಜಾಜ್ CT 100, TVS ಸ್ಪೋರ್ಟ್, TVS ರೇಡಿಯನ್, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100ನಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಮಟ್ಟದ 100 cc ಕಮ್ಯೂಟರ್ ಬೈಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಋತುವಿನ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ EMI ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಬೈಕನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

