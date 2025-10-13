ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಕಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Budget car in India: ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವಾದ LXI ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 5.55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಈ ಕಾರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವು ಶೇ.9.8ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು 7 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 7,505 EMI ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಎಂಜಿನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ 1 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1 CNG ಎಂಜಿನ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ 998 cc ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ.
* ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ: K10C
* ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ: 5600 rpm ನಲ್ಲಿ 67.77 bhp
* ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್: 91.1 Nm @ 3400 rpm
* ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು: 3
* ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಎಎಂಟಿ
* ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (FWD)
ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಗರದ ಮೈಲೇಜ್ ಸುಮಾರು 19.02 ಕಿಮೀ / ಲೀಟರ್, ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೈಲೇಜ್ 20.08 ಕಿಮೀ / ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ARAI ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೈಲೇಜ್ 26 ಕಿಮೀ / ಲೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಇಂಧನ ವಿವರಗಳು
* ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರ: ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಸಿಎನ್ಜಿ
* ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 32 ಲೀಟರ್
* ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್: 313 ಲೀಟರ್
* ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 5 ಸೀಟರ್
* ಉದ್ದ: 3695 ಮಿ.ಮೀ.
* ಅಗಲ: 1655 ಮಿ.ಮೀ.
* ವೀಲ್ಬೇಸ್: 2435 ಮಿ.ಮೀ.
ಈ ಕಾರು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಚಾಲನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊವನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
* ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು: 6 (ಚಾಲಕ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಸೈಡ್, ಕರ್ಟನ್)
* ಎಬಿಎಸ್ (ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್)
* ಇಬಿಡಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್)
* ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್, Anti-theft alarm
* ಹಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲರ್ಟ್, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್
* ಡೋರ್ ಅಲರ್ಟ್, ಎಂಜಿನ್ ಇಮೊಬಿಲೈಸರ್
* ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ಡೋರ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಮನರಂಜನೆ, ಸಂಪರ್ಕ
* ಸೆಲೆರಿಯೊದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರ: 7 ಇಂಚುಗಳು (ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
* ಸಂಪರ್ಕ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ
* ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ
* ರೇಡಿಯೋ, USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳು, 2DIN ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್
* ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು: ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ (ಒಟ್ಟು 4)
* Voice command, Navigation support
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
