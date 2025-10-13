English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಕಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಕಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಲಭ EMIಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನೀವೂ ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಂದುವ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 13, 2025, 05:48 PM IST
  • ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ
  • ಈ ಕಾರಿನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರ LXI ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 5.55 ಲಕ್ಷ ರೂ.
  • 1 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಶೇ.9.8ರ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 7 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿ ಈ ಕಾರನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ...

Budget car in India: ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವಾದ LXI ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 5.55 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆನ್-ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಈ ಕಾರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವು ಶೇ.9.8ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು 7 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 7,505 EMI ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಎಂಜಿನ್, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊ 1 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1 CNG ಎಂಜಿನ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಎರಡೂ 998 cc ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿವೆ.

* ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಕಾರ: K10C
* ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿ: 5600 rpm ನಲ್ಲಿ 67.77 bhp
* ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್: 91.1 Nm @ 3400 rpm
* ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು: 3
* ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್: 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಎಎಂಟಿ
* ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಕಾರ: ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (FWD)

ಇದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಪ್ರಸರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಗರದ ಮೈಲೇಜ್ ಸುಮಾರು 19.02 ಕಿಮೀ / ಲೀಟರ್, ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೈಲೇಜ್ 20.08 ಕಿಮೀ / ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ARAI ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೈಲೇಜ್ 26 ಕಿಮೀ / ಲೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಇಂಧನ ವಿವರಗಳು

* ಇಂಧನ ಪ್ರಕಾರ: ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಸಿಎನ್‌ಜಿ
* ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 32 ಲೀಟರ್
* ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್: 313 ಲೀಟರ್
* ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 5 ಸೀಟರ್
* ಉದ್ದ: 3695 ಮಿ.ಮೀ.
* ಅಗಲ: 1655 ಮಿ.ಮೀ.
* ವೀಲ್‌ಬೇಸ್: 2435 ಮಿ.ಮೀ.

ಈ ಕಾರು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಚಾಲನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಕೆ! 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು?

ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮಾರುತಿ ಸೆಲೆರಿಯೊವನ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳು: 6 (ಚಾಲಕ, ಪ್ರಯಾಣಿಕ, ಸೈಡ್‌, ಕರ್ಟನ್)
* ಎಬಿಎಸ್ (ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್)
* ಇಬಿಡಿ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್)
* ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಲಾಕ್, Anti-theft alarm
* ಹಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್, ಸ್ಪೀಡ್‌ ಅಲರ್ಟ್, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್‌
* ಡೋರ್‌ ಅಲರ್ಟ್, ಎಂಜಿನ್ ಇಮೊಬಿಲೈಸರ್
* ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ಡೋರ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಮನರಂಜನೆ, ಸಂಪರ್ಕ

* ಸೆಲೆರಿಯೊದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರ: 7 ಇಂಚುಗಳು (ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪ್ಲೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ)
* ಸಂಪರ್ಕ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ
* ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ
* ರೇಡಿಯೋ, USB ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು, 2DIN ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್
* ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು: ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ (ಒಟ್ಟು 4)
* Voice command, Navigation support

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ... ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೂಲ ವೇತನ 51000.. ಡಿಎ ಶೇ. 62 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ! ಈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

