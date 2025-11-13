English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕಡಿಮೆ ಹಿಡುವಳಿ ಹೊಂದಿದ ರೈತರಿಗೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ಇದು..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ

ಕಡಿಮೆ ಹಿಡುವಳಿ ಹೊಂದಿದ ರೈತರಿಗೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ಇದು..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ

Broccoli Farming : ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಕೃಷಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡುವ ಈ ತರಕಾರಿ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 13, 2025, 02:34 PM IST
  • ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ರೂ.35,000 ರಿಂದ ರೂ.45,000 ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
  • ಸರ್ಕಾರವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ, ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸಾಗಣೆಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ

ಕಡಿಮೆ ಹಿಡುವಳಿ ಹೊಂದಿದ ರೈತರಿಗೂ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬೆಳೆ ಇದು..! ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ

Broccoli Farming : ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ ರೈತರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಕೃಷಿ ಒಂದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹೊಸ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಈ ಬೆಳೆ ಈಗ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಬೆಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹300 ರಿಂದ ₹400 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಸಗಟು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಎಕರೆಗೆ ₹1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹2.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಆಗಸ ಮುಟ್ಟಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ

ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು 90 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳು. ಇದು ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ — ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು.

ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ರೂ.35,000 ರಿಂದ ರೂ.45,000 ವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜಗಳಿಗೆ, ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸಾಗಣೆಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಈ 4 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು! ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನ?

ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಈ ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 6-8 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಬೆಳೆ ಇಂದು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

