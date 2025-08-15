English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BSNLನಿಂದ 84 ದಿನಗಳ ಅಗ್ಗದ ಪ್ಲಾನ್: ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಡೇಟಾ, ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಕಾಲ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

BSNL ತನ್ನ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 84 ದಿನಗಳ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ 3GB ಡೇಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 15, 2025, 03:58 PM IST
  • 600 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ BSNL
  • ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ & ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ
  • BSNL 1 ರೂ.ಗಳ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ

BSNL recharge plan: ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಉಚಿತ SMSನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಹ ನೆಟ್ವರ್ಕ್‌ ಅನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 1 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ 4G/5G ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್‌ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು 1 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಟವರ್‌ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 84 ದಿನಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

599 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ನಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 600 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 84 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ 3GB ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್, ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಉಚಿತ SMSನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಈ ಯೋಜನೆ 599 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ BSNL ಈ 599 ರೂ.ಗಳ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ BiTV ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. BSNLನ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅನೇಕ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ

BSNL 1 ರೂ.ಗಳ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 1 ರೂ.ಗಳ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫ್ರೀಡಂ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 ಉಚಿತ SMSಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ BSNL ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 31ರ ಮೊದಲು ಹೊಸ BSNL ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸುವವರು ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

