  BSNL Offer: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದ BSNL.!.

BSNL Offer: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದ BSNL.!.

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಈಗ  ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು 2GB ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 16, 2025, 01:45 PM IST
  • ಈ ಆಫರ್ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಉಚಿತ ಸಿಮ್, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ಡೇಟಾ, SMS ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
  • 5G ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, BSNL ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

BSNL Offer: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದ BSNL.!.

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ,ಅವರು ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 ಎಸ್‌ಎಂಎಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಕಂಪನಿಯು ಉಚಿತ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.ಈ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಜಿಯೋ ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 5ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು 19 ವರ್ಷದ ನಟಿ ನಿಧನ! 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ದುರ್ಮರಣ

BSNL ಕೊಡುಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರು BSNL ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 2 GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 ಎಸೆಮೆಸ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ.ಉಚಿತ ಸಿಮ್ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಶೋಭಿತಾ ನನ್ನ ಸೊಸೆಯಲ್ಲ..ʼ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ!

BSNL ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಇದೆ ರೀತಿಯ ಆಫರ್ ನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4G ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ BSNL 4G ಸೇವೆಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ, ಸುಮಾರು 98,000 ಟವರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ BSNL 4G ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ದೀಪಾವಳಿ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್ ಮೂಲಕ BSNL ಗೆ ಸೇರಬಹುದು.

ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಆಫರ್ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ?

ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಫರ್ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ BSNL ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಆಫರ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, BSNL ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಂಸ ತಿನ್ಬೇಡ, ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ 65000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗಂಡನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಈಕೆಯ ಪತಿ ಈಗ ಪರರ ದೈವ..

ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ:

BSNL ದೀಪಾವಳಿ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಕೊಡುಗೆಯು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸೇರಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.ಉಚಿತ ಸಿಮ್, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ಡೇಟಾ, SMS ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. 5G ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, BSNL ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

BSNL OFFERBSNLBSNL 5GMobile Rechargephone recharge

