BSNL Best Plans: ಕೇವಲ 107 ರೂ.ಗೆ 28 ​​ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ.. ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

BSNL ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ BSNL 5G ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೀವು BSNL ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ Jio, Airtel ಅಥವಾ Viನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ PORT ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 30, 2025, 11:01 AM IST
  • BSNLನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕೇವಲ 107 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ
  • BSNLನ 153 ರೂ.ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
  • 28 ದಿನಗಳ BSNL ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್, Viಗಿಂತಲೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ

BSNL Best Plans: ಕೇವಲ 107 ರೂ.ಗೆ 28 ​​ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ.. ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

BSNL Best Plans: ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಂಪನಿ BSNL ಮೇಲಿನ ಜನರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಿವೆ. BSNL 4G ಸೇವೆಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 4G ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶನಿವಾರ BSNL 4Gಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 90 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು BSNL ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಂದಾದಾರರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 4G ಸೇವೆ 5Gಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ BSNL 5Gಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನೀವು BSNL ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಅಥವಾ Viನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು BSNLನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

107 ರೂ.ಗೆ 28 ​​ದಿನಗಳ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್: BSNLನ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕೇವಲ 107 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು 200 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 3GB ಡೇಟಾವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ತಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 32 ಇಂಚಿನ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿವಿ ಈಗ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಮಾತ್ರ! ಈ ಅದ್ದೂರಿ ಆಫರ್‌ ಅನ್ನು ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..

153 ರೂ.ಗೆ 25 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: BSNLನ 153 ರೂ.ನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ MTNL ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 1 GB ಡೇಟಾವನ್ನ 25 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

28 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ 199 ರೂ.: 28 ದಿನಗಳ BSNL ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಜಿಯೋ, ಏರ್‌ಟೆಲ್, Viಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 199 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನ 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 249 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ BSNLಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು 249 ರೂ.ನ ಆಕರ್ಷಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು 45 ದಿನಗಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMSಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಜನಪ್ರಿಯ 1499 ರೂ. ಯೋಜನೆ: BSNL ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 1499 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ 336 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 336 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 100 SMS ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು 24GB ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 200 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿ ನೆಡುವ ಈ ಗಿಡ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡುವ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.

2399 ರೂ.ಗೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: BSNL ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಕೇವಲ 2,399 ರೂ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 2GB ಮಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಡೇಟಾ ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

BSNL Best Recharge PlansBSNL offeringUnlimited CallingBSNL PlanMobile recharge plan

