AIRTEL, JIOಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಟ್ಟ BSNL.. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲಾನ್ ರಿಲೀಸ್‌

BSNL new plans : ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್.. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನೆಟ್ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರೀಡಂ ಆಫರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ತಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 336 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಈ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
BSNL 1499 ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು : ರೂ. 1499 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 24GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ, ನೆಟ್ ವೇಗವು 40kbps ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈ-ಫೈ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 130 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿರಂತರ ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.