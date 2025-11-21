BSNL Budget Recharge Plan: ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BSNL ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ 8-9 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ SMS ಪಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇದು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಕೇವಲ 8-9 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್!!
ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್' ಎಂಬ 251 ರೂ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿತು. 'ಓದಿ, ಆಟವಾಡಿ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ' ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ..! ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಬದಲು ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಿ
Study, Stream, Succeed with #BSNL !
Get BSNL’s Student Special Plan @ ₹251 with Unlimited Calls, 100GB Data & 100 SMS/Day. Offer valid till 14 Dec, 2025. #BSNLLearnersPlan #DigitalIndia #ConnectingBharat pic.twitter.com/GNb3PclKGu
— BSNL India (@BSNLCorporate) November 15, 2025
style="font-size:18px;">BSNL ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಹಿತಿ
ನೀವು 251 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು 100GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMSಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು BSNL ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ದೇಶೀಯ 4G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಿಎಂಡಿ ಎ.ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ.ರವಿ, "ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ 4G ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು 4G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಐದನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ. ರವಿ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕೊಡುಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ.ರವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇವಲ
8-9 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.