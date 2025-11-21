English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BSNL ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ... ಕೇವಲ 8-9 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 21, 2025, 02:25 PM IST
  • ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ BSNLನಿಂದ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್' ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌
  • ಕೇವಲ 251 ರೂ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  • 100GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ & ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಕರೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಕೇವಲ ₹9ಗೆ 100GB ಡೇಟಾ, ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಕಾಲ್‌ & 100 SMS: ಈಗಲೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ...

BSNL Budget Recharge Plan: ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BSNL ಬಳಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ 8-9 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವೇಗದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ SMS ಪಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಇದು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಕೇವಲ 8-9 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್‌!!

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್' ಎಂಬ 251 ರೂ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಿತು. 'ಓದಿ, ಆಟವಾಡಿ, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ' ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರೂ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ಕೇಂದ್ರಸರ್ಕಾರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ..! ಸಾಮಾನ್ಯ FD ಬದಲು ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಳಸಿ

 

Study, Stream, Succeed with #BSNL !

Get BSNL’s Student Special Plan @ ₹251 with Unlimited Calls, 100GB Data & 100 SMS/Day. Offer valid till 14 Dec, 2025. #BSNLLearnersPlan #DigitalIndia #ConnectingBharat pic.twitter.com/GNb3PclKGu

— BSNL India (@BSNLCorporate) November 15, 2025

style="font-size:18px;">BSNL ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಹಿತಿ

 

ನೀವು 251 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ 28 ​​ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು 100GB ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡೇಟಾ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವವರೆಗೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMSಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು BSNL ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ದೇಶೀಯ 4G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶೇಷ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಸಿಎಂಡಿ ಎ.ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ.ರವಿ, "ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ 4G ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು 4G ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಐದನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ. ರವಿ ನೆನಪಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿRBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕೊಡುಗೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ.ರವಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇವಲ 

8-9 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

