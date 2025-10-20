English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ.. ಜಸ್ಟ್‌ 100 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿರಿ! ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ..

ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ.. ಜಸ್ಟ್‌ 100 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿರಿ! ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ..

Diwali 2025 recharge offers : ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದು ಆಫರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 20, 2025, 09:07 PM IST
    • ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
    • ಇಂದು ಆಫರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
    • ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ..

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon9
Mars Transit 2025 Effects
ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
camera icon6
Priyanka Arul Mohan Pregnancy
ಮದುವೆಯಾಗದೇ ತಾಯಿಯಾದ್ರಾ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೋಹನ್‌! ಏಕಾಏಕಿ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ..
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
camera icon7
shukra mangal gochar 2025 effects
18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ!
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
camera icon7
night
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತೆ!
ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ.. ಜಸ್ಟ್‌ 100 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿರಿ! ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ..

Deepavali recharge offers : ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್‌ನ ಕೊಡುಗೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

BSNL ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ರೂ. 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು BSNL ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ BSNL ಸೆಲ್ಫ್‌ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಪ್ರವಾಹ, ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ವಿನಾಶ ಪ್ರಾರಂಭ..! ಬಾಬಾ ಭಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ

BSNL ನ ಈ ಆಫರ್ ಪ್ರಕಾರ, 10 ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಫರ್ ನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದಿನ. ನೀವು ಇಂದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಬರಲ್ಲ..

Reliance Jio festive offer : ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ- ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ, ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 50GB AI ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದ 55 ವರ್ಷದ ಆಂಟಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಈ ನಟನ ಕಣ್ಣು! 14 ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ 41 ವರ್ಷದವಳ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ  

ಜಿಯೋ ಫೆಸ್ಟೀವ್ ಆಫರ್ ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 349, 3599, 899, 999, 399, 859, 749, 719, 629, 1199 ಮತ್ತು 449 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಜಿಯೋದ ಈ ಆಫರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

Vi's Diwali offer : Vi ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟದ ಪ್ರಕಾರ, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ರೂ. 299 ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 5GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೂ. 101 ರ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 10 ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ರೂ. 1599 ರ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳಿಗೆ ರೂ. 75 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Diwali Recharge offersRecharge Offersfestive Recharge offersSilver CoinBSNL

Trending News