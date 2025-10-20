ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ.. ಜಸ್ಟ್‌ 100 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿ 1 ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಗೆಲ್ಲಿರಿ! ಮಿಸ್‌ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ..

Deepavali recharge offers : ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
BSNL ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ರೂ. 100 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು BSNL ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ BSNL ಸೆಲ್ಫ್ಕೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.
BSNL ನ ಈ ಆಫರ್ ಪ್ರಕಾರ, 10 ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಟೆಲಿಕಾಂ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಫರ್ ನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಇಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದಿನ. ನೀವು ಇಂದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಬರಲ್ಲ..
Reliance Jio festive offer : ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ- ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜಿಯೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜಿಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜಿಯೋ ಹೋಮ್ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಉಚಿತ, ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ 50GB AI ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಜಿಯೋ ಫೆಸ್ಟೀವ್ ಆಫರ್ ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 349, 3599, 899, 999, 399, 859, 749, 719, 629, 1199 ಮತ್ತು 449 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಜಿಯೋದ ಈ ಆಫರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
Vi's Diwali offer : Vi ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪುಟದ ಪ್ರಕಾರ, ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ರೂ. 299 ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 5GB ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೂ. 101 ರ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ರೂ. 10 ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ರೂ. 1599 ರ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ರೂ. 75 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.