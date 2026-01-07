English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವರು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಸಿಮ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫರ್‌ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 7, 2026, 10:50 PM IST
  • ಆಫರ್‌ ಮೇಲೆ ಆಫರ್‌ ಕೊಡುತ್ತಿರೋ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌
  • ಕ್ರೀಸ್‌ಮಸ್‌, ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿ
  • ಇದು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೂ ಮೊದಲೇ BSNLನಿಂದ ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌.. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ!

BSNL Recharge plans: ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲವೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಹಾಕಿಸಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಭಾರತ್‌ ಸಂಚಾರ್‌ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌) ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌ವೊಂದನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಫ್ರೀ ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹಾಗೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯ ಪ್ಲಾನ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌ವೊಂದನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಫರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ ನೀಡಿದೆ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ 225 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2.5 ಜಿಬಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದೇ ಸೆಮ್‌ ಫ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗೆ 500 ಎಂಬಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ 225 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ 3 ಜಿಬಿ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಫರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಸಿಮ್‌ ಬಳಕೆದಾರರು ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಐರನ್‌ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ.. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಸಮಯ ಉಳಿಸಿ!

ಇನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯೂ 2026ರ ಜನವರಿ 31ರ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಎಸ್‌ಎನ್‌ಎಲ್‌ ಇದೀಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೊಸ ಆಫರ್‌ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: UIDAIನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌.. ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫೀಸು ಏರಿಕೆ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

