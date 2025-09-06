72 ದಿನಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ BSNL: ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

BSNL recharge plan: ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 72 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ದೈನಂದಿನ 2 GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ TRAI ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನ ಸೇರಿಸಲು 1 ರೂ.ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಇದು 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ದೈನಂದಿನ 2GB ಡೇಟಾ, ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ SMSನಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. BSNLನ ಈ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. BSNLನ ಈ 1 ರೂ. ಕೊಡುಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಪನಿಯು ಹಳೆಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಈ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
72 ದಿನಗಳ ಯೋಜನೆ
BSNL ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಿಂದ ಈ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು 72 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 485 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯ ಈ ಅಗ್ಗದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. BSNLನ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು 100 ಉಚಿತ SMSನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ BSNL ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ BiTVಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ BiTVಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 151 ರೂ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 450ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, 23ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ 5G ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ವೇಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಟವರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಲಿಕಾಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ 4G ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ಈಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು 1 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ 4G/5G ಟವರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು 1 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ.