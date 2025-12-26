BSNL ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಡುಗೊರೆ..! ಈ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಂದ 100 ಜಿಬಿ ಡೇಟಾ ಬೋನಸ್!

ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ಹೊಸ ವರ್ಷದ ವೇಳೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ 100GB ಉಚಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುವ BiTV ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು. BSNL BiTV ಯೋಜನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಿಂದ ಜನವರಿ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
BSNL BiTV ಯೋಜನೆ:
ಬೆಲೆ: ರೂ. 251
ಡೇಟಾ ಬೋನಸ್: 100GB ಉಚಿತ ಡೇಟಾ.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲೈವ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ.
OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು: ಡಿಸ್ನಿ+ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್, ಸೋನಿಲೈವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ 23 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳು.
ಉತ್ತಮ ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆಗಳು:
BiTV ಆಫರ್ ಜೊತೆಗೆ, BSNL ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ (STV 225, STV 347, STV 485, PV 2399) ದೈನಂದಿನ ಡೇಟಾ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಚಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 500MB ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ರಷ್ಯಾದ ವೈನ್ ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇಕೆ? ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 520 ಟನ್ ವೈನ್ ಸೇವನೆ..!
ರೂ.225 3GB ದೈನಂದಿನ ಮಾನ್ಯತೆ 30 ದಿನಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMSಗಳು.
ರೂ.347 2.5GB ದೈನಂದಿನ ಮಾನ್ಯತೆ 50 ದಿನಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMSಗಳು.
ರೂ.485 2.5GB ದೈನಂದಿನ ಮಾನ್ಯತೆ 72 ದಿನಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMSಗಳು.
ರೂ.2,399 2.5GB ದೈನಂದಿನ ಮಾನ್ಯತೆ 365 ದಿನಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMSಗಳು.
ಈ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅನಿಯಮಿತ ಧ್ವನಿ ಕರೆ, ಉಚಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಉಚಿತ SMS ಕೋಟಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಅವಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು 2026 ರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.