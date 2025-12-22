English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BSNLನ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ Bonanza ಆಫರ್: ಕೇವಲ ₹1ಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ರತಿದಿನ 2GB ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ...

BSNLನ ಈ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 22, 2025, 07:50 PM IST
  • ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯ BSNLನ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ Bonanza ಕೊಡುಗೆ
  • BSNLನ ಈ ಆಫರ್ 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 5ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ
  • ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆ

BSNL Christmas Bonanza Offer: ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ನ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ Bonanza ಆಫರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಇದನ್ನ ಈಗ 2026ರ ಜನವರಿ 5ರವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. BSNL ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಿಂದ ಜನವರಿ 5, 2026ರವರೆಗೆ ಈ ಆಫರ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ Xನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ

ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುವ BSNLನ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ Bonanza ಕೊಡುಗೆಯು ಈಗ ಜನವರಿ 5ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ BSNL ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ 'ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್' ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಸ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ

ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್‌ನಡಿ ಉಚಿತ 4G ಸಿಮ್

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ BSNLನ ಹೊಸ 4G ಸಿಮ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ KYC ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್‌ನಡಿ 4G ಸೇವೆ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ದೀಪಾವಳಿ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಡಿ BSNL ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 4G ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೇಗದ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಮ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು BSNL ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಲ ಪಡೆದವರಿಗೆ RBI ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಇಎಂಐ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

BSNL Christmas Bonanza OfferBSNL ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್BSNL OFFERChristmas Bonanza OfferBSNL

