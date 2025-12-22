BSNL Christmas Bonanza Offer: ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BSNL) ನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ Bonanza ಆಫರ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ ಇದನ್ನ ಈಗ 2026ರ ಜನವರಿ 5ರವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. BSNL ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಿಂದ ಜನವರಿ 5, 2026ರವರೆಗೆ ಈ ಆಫರ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ Xನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ
ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡುವ BSNLನ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ Bonanza ಕೊಡುಗೆಯು ಈಗ ಜನವರಿ 5ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ BSNL ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ 'ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್' ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2GB ಡೇಟಾ, ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್ನಡಿ ಉಚಿತ 4G ಸಿಮ್
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ BSNLನ ಹೊಸ 4G ಸಿಮ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ KYC ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್ನಡಿ 4G ಸೇವೆ ಕೇವಲ 1 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ದೀಪಾವಳಿ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಡಿ BSNL ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ 5 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೇಗದ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅರ್ಹರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು BSNL ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
