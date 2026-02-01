Union Budget 2026: ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 92 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಬಜೆಟ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ!!

Union Budget 2026: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ 92 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹಣಕಾಸು, ಸಂಸದೀಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 1924ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಾಗ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಅಕ್ವರ್ತ್ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದವು. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 70-80% ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. 1947ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳು, ದರ/ಶುಲ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವಿಲೀನ ನಿರ್ಧಾರ: ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ?
2016ರಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಬಿಬೇಕ್ ದೇಬ್ರಾಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು "ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು" ಎಂಬ ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿತು. ಸಮಿತಿಯು (ಬಿಬೇಕ್ ದೇಬ್ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ದೇಸಾಯಿ) ಭಾರತವು ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಯ ಪಾಲು ಕೇವಲ 11-15%ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ನಕಲು, ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಅವಶೇಷವಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆಗಿನ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2016ರಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಇದನ್ನ ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2017ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಸಂಯೋಜಿತ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ವಿಲೀನದ ನಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಒಂದೇ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಸಂಸತ್ತು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಲಾಭಾಂಶದ ಹೊರೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಹಿಂದೆ ರೈಲ್ವೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿಲೀನದ ನಂತರ ಈ ಹೊರೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ದೊರೆಯಿತು.
ಸುಧಾರಿತ ಸಮನ್ವಯ: ರೈಲು, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಲಮಾರ್ಗಗಳಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸರಳೀಕರಣ: ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು, ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯೋಜನೆ, ಕವಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ರೈಲ್ವೆಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಬಜೆಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನ ಈಗ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರೈಲುಗಳಂತೆಯೇ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಕಲು ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ರೈಲ್ವೆ ಹೂಡಿಕೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.