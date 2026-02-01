Budget 2026 gold bond investor: ಇಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋವರಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ (SGB) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆತಂಕ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ (ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್) ಮೂಲಕ ಎಸ್ಜಿಬಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ (Capital Gains Tax) ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Union Budget 2026: ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಳಿಕೆ, ಯಾವುದು ಏರಿಕೆ?
ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ RBI ಬಾಂಡ್ ವಿತರಿಸುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ (Original Subscribers) ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ (Maturity) ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಂದ ‘ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್’ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿಸುವವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದರೆ ಬಂದ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ತಲೆನೋವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಬರುವ ಹಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ.. ಅಂದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ, ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಚಿತ. ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ? ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತಾ ನೋಡಿ..ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ನಿಯಮ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 8 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಪೈಸೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ RBI ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಿಂದ, ಮುಕ್ತಾಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ' ಪ್ರಯೋಜನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ SGB ತಂದಿತು. ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಅವರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ) ಹಲವಾರು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಲೋಪದೋಷವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ, ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೂಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಘಾತ?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, SGB ಗಳು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಆ ನಿಯಮವು ರದ್ದಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯಾರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದವರು. ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುವ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅವರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. SGB ಯ ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಎಂದಿನಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 2.5% ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಸ್ಲಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳರ ಭಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲಾಕರ್ ವೆಚ್ಚಗಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳು (ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ) ಹಳೆಯವು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಲಾಭಗಳು (ಇಂಡೆಕ್ಸೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 20%) ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನೀವು ಮೂಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾದ ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೇ? ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು.ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆರ್ಬಿಐ ಹೊಸದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Budget 2026: ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ನಿಂದ ಐಪ್ಯಾಡ್ವರೆಗೆ.. ಬಜೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?